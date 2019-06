La difficile transizione dopo Bashir Sudan, si aggrava il bilancio della repressione delle proteste: oltre 35 i morti I militari disperdono con la forza il sit-in dei manifestanti davanti al quartier generale delle forze armate

Sono più di e 35 le persone uccise e centinaia i feriti nella "dispersione" del sit-in dei manifestanti ad opera dei militari sudanesi davanti al quartier generale dell'esercito a Khartum: lo afferma la commissione di medici legata al movimento di protesta. "Il numero delle persone uccise dai militari di fronte al quartier generale delle forze armate è cresciuto a oltre 35, e centinaia sono i feriti", afferma la nota del Comitato centrale dei medici sudanesi.Il capo del Consiglio militare transitorio del Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, ha annunciato che si terranno elezioni generali entro nove mesi e ha cancellato i precedenti accordi raggiunti con i gruppi dell'opposizione. In un discorso tenuto nelle prime ore di oggi, al-Burhan ha accusato le Forze per la Libertà e il cambiamento di essere responsabili del prolungamento dei negoziati sulla consegna dei poteri e di aver cercato di escludere altre rappresentanze politiche e militari prima di ''clonare un altro regime totalitario''. Il generale ha quindi annunciato la cancellazione di tutti gli accordi raggiunti con le forze di opposizione a proposito del governo transitorio e del Parlamento.Al-Burhan ha annunciato inoltre la formazione di un governo provvisorio in vista delle elezioni. Compito dell'esecutivo ad interim, ha annunciato il generale questa mattina, è, tra gli altri, quello di riconoscere le responsabilità degli ex funzionari ''coinvolti in casi di corruzione o in altri reati''. Inoltre, il governo avrà come obiettivo quello di creare le condizioni per una pace duratura e un ambiente regionale e internazionale favorevole alle elezioni e a garantire il rispetto delle libertà pubbliche e dei diritti umani.Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunirà per discutere la situazione in Sudan dopo l'attacco di ieri da parte dell'esercito contro i manifestanti. Il Regno Unito e la Germania hanno chiesto una riunione del Consiglio a porte chiuse per questo pomeriggio.