L'intervento del presidente della Cei Suicidio assistito, Bassetti: "Profondamente turbato dalla Consulta" "Ci appelliamo al Parlamento, si perché si rispetti l'obiezione di coscienza" dei medici sul fine vita ha detto il presidente della Conferenza Episcopale

"Sono profondamente turbato anche per le dichiarazioni della Corte costituzionale sul fine vita. Si tratta di salvaguardare la vita sin dal momento del grembo materno, fino all'accoglienza del migrante".Così si è espresso in un passaggio il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto Immigrazione 2018-2019 di Caritas-Migrantes."Oggi ci sono tanti mezzi per alleviare il dolore. Non è vero, come dice qualcuno, che noi con la nostra visione cristiana condanniamo qualcuno alla tortura, perché ci sono delle cure palliative, basta informarsi bene dai medici, che risolvono non dico tutte ma quasi tutti questi problemi", ha aggiunto.E poi ha rivolto un appello al Parlamento. "Ci appelliamo al Parlamento, si perché si rispetti l'obiezione di coscienza" dei medici sul fine vita. Bassetti è tornato sulla questione dopo che il il segretario generale della Cei, monsignor Stefano Russo aveva parlato di "decisione grave" e di "presupposti per una cultura della morte".Continua dunque a far discutere la storica sentenza della Consulta che ha aperto al suicidio assistito, stabilendo che non è punibile chi agevola il suicidio nei casi come quelli del Dj Fabo, rimasto cieco e tetraplegico dopo un incidente stradale e attaccato a un sondino per sopravvivere, pienamente consapevole della sua volontà di considerare quelle condizioni di vita non compatibili con la sua dignità. La Corte ha ribadito il fatto che resti "indispensabile" l'intervento del legislatore, che già aveva sollecitato inutilmente l'anno scorso sospendendo per 11 mesi la sua decisione sulla costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale, una norma introdotta 90 anni fa e che pone sullo stesso piano aiuto e istigazione al suicidio, con la reclusione fino a 12 anni.