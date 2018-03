Star di Hollywood Sul britannico Daily Star voci di ritiro dalle scene per Cameron Diaz L’attrice californiana avrebbe intenzione di abbandonare la recitazione per dedicarsi alla vita familiare, secondo il quotidiano britannico “Daily Star”

Cameron Diaz 2018

Cameron Diaz si è ritirata dalla recitazione? Dopo tanti film di successo, tra i quali "Essere John Malkovich", "Vanilla Sky" e "Bad Teacher - Una cattiva maestra", l'attrice americana avrebbe deciso di chiudere con il cinema, per dedicarsi esclusivamente alla vita familiare col marito Benji Madden. Lo sostiene il "Daily Star", quotidiano britannico che nel suo articolo cita Selma Blair, l'attrice statunitense amica di Diaz.Blair (tra gli altri suoi film "Questioni di famiglia" e "Dark horse"), ha detto: "L'altro giorno ho pranzato con Cameron, e si è ritirata dalla recitazione. Mi ha detto una cosa tipo 'sono a posto'. Cioè, non ha bisogno di girare altri film. Ha un'ottima vita, è felice e non so cosa ci vorrebbe per farla tornare". Diaz dal 2003 al 2006 è stata fidanzata con il cantante Justin Timberlake e nel gennaio 2015 ha sposato Benji Madden, rocker dei Good Charlotte.