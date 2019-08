Superenalotto, ancora niente sei. Jackpot a 203,4 milioni

Condividi

Ancora un nulla di fatto per il jackpot da record del Superenalotto. Anche nell'estrazione odierna, nessuno è riuscito a centrare la sestina vincente, la più alta della storia della lotteria (e la più cospicua attualmente nel mondo), che valeva 203,4 milioni di euro. Ora il montepremi per la prossima estrazione, in programma martedì prossimo, è di 203,4 milioni di euro.La combinazione vincente di oggi: 06, 16, 21, 27, 33, 66Numero Jolly: 01Numero SuperStar: 45Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar odierno:SUPERENALOTTOPunti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 20 totalizzano Euro: 18.994,93Punti 4: 1.748 totalizzano Euro: 219,40Punti 3: 62.549 totalizzano Euro: 18,56Punti 2: 804.091 totalizzano Euro: 5,00SUPERSTARPunti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 6 totalizzano Euro: 21.940,00Punti 3SS: 307 totalizzano Euro: 1.856,00Punti 2SS: 3.756 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 23.345 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 48.310 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 26.044 totalizzano Euro: 651.100,00