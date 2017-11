Svastica sul cartello della scuola Anna Frank a Pesaro, il sindaco: "Ignoranti e delinquenti" "Siete contro la storia e l'umanità" ha scritto su Facebook il sindaco Matteo Ricci

Una svastica sul cartello della scuola intitolata ad Anna Frank a Pesaro. E ancora, scritte contro gli ebrei e disegni della sigla "SS" sui cartelli scolastici, vergati nella notte da ignoti con una bomboletta spray color nero. Succede a Pesaro.

"Ignoranti e delinquenti. Siete contro la storia e l'umanità- ha scritto in un post su Facebook il sindaco Matteo Ricci, "Faremo denuncia contro ignoti e ripuliremo subito. Non vanno sottovalutati certi comportamenti di pericolosa intolleranza e nuovo estremismo. Continueremo il lavoro sulla memoria nelle scuole affinch i valori di libert e uguaglianza siano per sempre. #wepesaro".





Gli imbrattamenti hanno interessato anche un cartello di divieto, su cui è stato scritto "vietato introdurre ebrei", un tratto di strada, con la scritta a terra "Make war not love" e una svastica disegnata. Tracciato anche il simbolo delle SS su un avviso pubblico e un'altra svastica su un cartello stradale.



Renzi, combattiamo lo schifo della svastica a Pesaro

"Siamo tutti insieme a fianco del sindaco Matteo Ricci, della sua comunità, dei nostri fratelli ebrei. Questo gesto contro la scuola elementare Anna Frank ha un nome tecnico: si chiama schifo. E noi combatteremo lo schifo, senza tregua, a Pesaro come ovunque, tutti insieme" ha scritto su Facebook il segretario del Pd Matteo Renzi.