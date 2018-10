Svezia: addio a Lisbet Palme, la vedova del premier ucciso La donna era insieme al marito la sera del 28 febbraio 1986, quando il primo ministro Olof Palme fu ucciso a colpi di pistola nel centro di Stoccolma poco dopo essere uscito da un cinema, mentre la coppia stava rientrando a casa con la metro

Lisbet Palme

Addio a Lisbet Palme, la vedova del premier svedese Olof Palme ucciso 32 anni fa in un delitto politico tutt'ora irrisolto che ha segnato la storia della Svezia.La famiglia ha annunciato oggi la sua morte all'età di 87 anni. Lisbet era insieme al marito la sera del 28 febbraio 1986, quando il primo ministro fu ucciso a colpi di pistola nel centro di Stoccolma poco dopo essere uscito da un cinema, mentre la coppia stava rientrando a casa con la metro.La vedova riconobbe un pregiudicato, Christer Pettersson, che fu poi condannato all'ergastolo nel 1989. Ma Pettersson fu poi assolto in appello. Psicologa dell'infanzia, Lisbet Palme è stata capo della branca svedese dell'Unicef per 13 anni, prima di presiedere l'agenzia Onu per l'Infanzia nel biennio 1990-91. E' stata anche membro della Commissione d'inchiesta sul genocidio del Ruanda del 1994, istituita dall'Organizzazione dell'Unità Africana.Lisbet e Olof Palme si erano sposati nel 1956 e hanno avuto tre figli. Olof Palme è stato leader del partito socialdemocratico dal 1969 alla sua morte e primo ministro a due riprese: 1969-1976 e 1982-1986. Sua moglie Lisbet lo aveva sempre spinto a varare misure a favore della scuola e l'infanzia.