Lanciata una caccia all'uomo Svezia, spari a Malmö: almeno 4 feriti Un uomo ha aperto il fuoco contro i tifosi che celebravano la vittoria della nazionale ai Mondiali contro la Corea del Sud. La polizia: non è terrorismo

Condividi

Paura a Malmö, in Svezia. Un uomo armato ha aperto il fuoco in centro mentre i tifosi celebravano la vittoria sulla Corea del Sud ai Mondiali. Lo riportano i media locali. La polizia ha isolato la zona.L'aggressore ha sparato con un'arma semiautomatica.La polizia svedese ha isolato diverse strade nel centro diella cittàe ha lanciato la caccia all'uomo che aperto il fuoco sulla folla davanti a un caffè sul viale Drottninggatan. Lo riferiscono i media locali.I testimoni riferiscono di aver udito almeno 15-20 colpi in rapida sequenza. Secondo le prime ricostruzioni, un uomo è sceso da un'auto davanti a un internet caffè aprendo il fuoco su un gruppo di persone. La polizia cerca un'auto scura, sulla quale si presume sia fuggito l'aggressore, e fa sapere che non si tratta di terrorismo, ma di un regolamento di conti legato alla criminalità comune.