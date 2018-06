Svizzera-Italia, Berna: no a chiusura notturna valichi di confine Ticino La vicenda aveva portato alla convocazione dell'ambasciatore elvetico nel 2017

Non ci sarà la chiusura notturna di alcuni valichi di frontiera fra l'Italia e il cantone svizzero del Ticino.Lo ha deciso oggi il governo elvetico, dopo che la questione aveva provocato tensione con l'Italia nell'aprile 2017, con la convocazione dell'ambasciatore svizzero Giancarlo Kessler alla Farnesina. La nota che annuncia la decisione di Berna sottolinea che la chiusura notturna "potrebbe ripercuotersi negativamente sulla buona collaborazione" con l'Italia su sicurezza e migranti.La soluzione di compromesso adottata dal Consiglio federale, l'esecutivo svizzero, sarà quella di dotare i posti di confine di barriere, che potranno essere abbassate solo in caso di necessità, ad esempio quando la polizia organizza una ricerca. La chiusura notturna di tre valichi secondari (dalle 23.00 alle 05.00 a Novazzano-Marcetto, Pedrinate e Ponte Cremenaga) era stata adottata in via sperimentale dal primo aprile alla fine di settembre nel 2017, su istanza della deputata svizzera della Lega dei Ticinesi Roberta Pantani. Presentata come una misura contro la criminalità, l'iniziativa aveva irritato l'Italia.La sperimentazione, spiega oggi una nota dell'Amministrazione federale svizzera delle dogane (Afd), ha avuto un debole impatto sul tasso di criminalità transfrontaliera. Da qui l'idea di munire i valichi di confine secondari di barriere che verrebbero utilizzate solo in caso di necessità. Inoltre, specifica la nota dell'Afd, ai conducenti deve essere segnalato che vengono sorvegliati da telecamere al momento del passaggio del confine.All'origine di questa decisione dell'esecutivo svizzero vi sono anche ragioni politiche. Da colloqui con l'Italia, si legge infatti nella nota, "è inoltre emerso che una chiusura notturna dei confini potrebbe ripercuotersi negativamente sulla buona collaborazione nell'ambito della sicurezza dei confine e della migrazione".Il Consiglio federale è consapevole, si legge ancora, dell'importanza del confine meridionale per la sicurezza. Negli anni passati sono state adottate varie misure per garantire la sicurezza nel Canton Ticino. Il rivisto accordo in materia di polizia con Roma, secondo il governo, permette ora una migliore collaborazione transfrontaliera. L'effettivo del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) in Ticino è stato aumentato e la Centrale cantonale di allarme a Bellinzona consente una più stretta collaborazione tra polizia cantonale e Cgcf, per garantire la sicurezza del confine.