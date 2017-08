Svizzera: frana al confine con la Val Chiavenna, 100 evacuati Detriti abbattono stalle e abitazioni, nessun ferito

Immagine di repertorio

Una frana di notevoli proporzioni è caduta oggi dal Pizzo Cengalo, in territorio di Bondo (Svizzera), in Val Bregaglia, al confine con la provincia di Sondrio.Si è trattato di un imponente quantità di detriti, ancora in corso di esatta quantificazione, che ha travolto vecchie stalle e abitazioni. Non si registrano vittime. L'enorme massa di detriti è arrivata a lambire la strada principale del borgo, a poca distanza da Villa di Chiavenna, e le autorità elvetiche hanno deciso di evacuare a scopo precauzionale diverse famiglie di residenti, circa un centinaio di persone, tutte svizzere.A seguito dell'enorme frana che si è verificata sul Pizzo Cengalo, gli abitanti di quattro cittadine svizzere, Bondo, Promontogno, Sottoponte e Spino, circa 100 persone in tutto, sono stati fatti evacuare per questioni di sicurezza e portati in zone più sicure. Un ponte sul fiume Bondasca, a Bondo, è crollato, mentre la strada cantonale della valle è stata chiusa tra Stampa e Castasegna, sempre in Svizzera."Siamo molto preoccupati anche per la Val Bondasca, lì ci potrebbero essere escursionisti e persone all'alpe", ha spiegato la sindaca di Bregaglia, Anna Giacometti, ai microfoni della Radiosvizzeraitaliana, spiegando anche che "il geologo ci aveva consigliato di attivare le misure di sicurezza, cosa che abbiamo fatto. Ma nessuno si aspettava che la nuova frana sarebbe caduta così presto e con questa importanza". I segni di nuovi cedimenti, si legge sul sito della Rsi,"erano già stati notati domenica 13 agosto e dal 24 giugno si è registrata una trentina di piccoli crolli". L'area, inoltre, "ha segnato movimenti e crolli già nel 2011 e nel 2012 ed era tenuta sotto controllo ed era attesa una frana tra i 2 e i 3 milioni di metri cubi di roccia". Con la frana di oggi, invece, sarebbero scesi a valle 4 milioni di metri cubi di detriti.Come si legge sempre sul sito della Radiosvizzeraitaliana, che dà notizia di una conferenza stampa della Polizia cantonale, "le 100 persone evacuate da Bondo sono al sicuro e dormiranno fuori casa". E non si hanno informazioni di morti o feriti, come ha spiegato Andrea Mittner della Polizia cantonale. Gli escursionisti e le persone presenti nelle capanne, riferisce sempre il sito della Rsi, sono stati elitrasportati.