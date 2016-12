Turchia, svolta nell’inchiesta sull’omicidio dell’ambasciatore russo

L’autorevole quotidiano turco Hurriet ha pubblicato a firma del noto giornalista Abdulkadir Selvi, un articolo dal titolo “Killer e una donna russa”.L’autore afferma che Mevlüt Mert Altıntaş, assassino dell’ambasciatore russo Andrey Karlov, voleva soltanto dare l’immagine di se stesso come affiliato jihadista. In realtà invece il suo profilo sarebbe stato ben diverso, a partire dalla sua vita sessuale assai movimentata. L'uomo avrebbe avuto una lunga relazione con una misteriosa donna russa con la quale avrebbe anche convissuto per un certo periodo ad Ankara.La donna sarebbe tornata a Mosca prima dell’assassinio dell’ambasciatore russo e ora sarebbe sotto torchio dagli investigatori russi.Secondo l’autore dell’articolo, il ruolo della donna nell’assassinio sarebbe molto importante poiché sarebbe stata manovrata dai mandanti dell’omicidio per fare pressioni su Mevlüt Mert Altıntaş, di fatto armando la sua mano. Abdulkadir Selvi si spinge oltre, ipotizzando che la donna potrebbe essere stata usata come un’esca sessuale per far abboccare l’assassino.La donna potrebbe essere attratta dai soldi e ad assoldarla, sempre secondo l’autore dell’articolo, potrebbe essere stato un servizio segreto o Fethullah Gülen, predicatore e politologo turco ora il principale ricercato dalla giustizia turca, accusato di terrorismo.