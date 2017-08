Svelati i dettagli Sydney, terrorista nascose una bomba nel bagaglio del fratello ignaro La polizia australiana rende noti i particolari sugli arresti per il progettato attentato su un volo Etihad

Voleva affidare all'ignaro fratello l'ordigno da imbarcare sul volo Etihad in partenza da Sydney il 15 luglio l'uomo arrestato assieme ai complici dalla polizia australiana durante un raid scattato il fine settimana scorso.A fornire i dettagli del piano - uno dei due complotti terroristici preparati con l'appoggio dell'Isis e poi sventati - è stata la polizia, precisando che l'ordigno era stato nascosto in un bagaglio.Per un motivo non precisato, il piano è saltato all'ultimo: il bagaglio è arrivato in aeroporto, ma non ha passato il check-in né si era ancora avvicinato alla zona dei controlli per la sicurezza e l'uomo che, senza saperlo, avrebbe dovuto garantire che fosse imbarcato è salito invece regolarmente sull'aereo.La bomba era stata assemblata utilizzando componenti arrivate con un volo cargo dalla Turchia e inviate dall'Isis, in particolare da un alto esponente del gruppo terroristico con cui uno dei sospetti arrestati si era tenuto in contatto da aprile. Rinunciato al primo piano, i due sospetti si erano poi concentrati su un'altra soluzione cercando di mettere a punto un improvvisato ordigno chimico destinato a rilasciare solfuro di idrogeno in un luogo pubblico, un piano che ancora era alle sue fasi iniziali quando la polizia è intervenuta sabato con gli arresti.I due sospetti terroristi, Khaled Khayat, 49 anni, e il 32enne Mahmoud Khayat, sono comparsi in tribunale a Sydney oggi con l'accusa di "preparazione o pianificazione di attacco terroristico". Erano stati arrestati assieme ad altri due sospettati durante i raid nei sobborghi di Lakemba, Punchbowl, Surry Hills, Wiley Park e Bankstown. Uno dei due fermati è stato poi rilasciato.