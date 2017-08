Isis Trovati i corpi dei soldati libanesi rapiti nel 2014 dall'Isis L'esercito del Libano ha fatto scattare una tregua unilaterale contro lo 'Stato Islamico' al confine con la Siria, per conoscere la sorte dei nove militari tenuti in ostaggio dal 2014

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Corpi che dovrebbero essere dei soldati libanesi rapiti dall'Isis tre anni fa sono stati rinvenuti vicino al confine con la Siria. Lo hanno reso noto fonti della sicurezza libanese.Il Libano ha dichiarato il cessate il fuoco unilaterale contro l'Isis nel Nord-Est del paese, al confine con la Siria, proprio per stabilire il destino dei 9 militari.A seguito della tregua dichiarata dal Libano anche Hezbollah e l'esercito siriano hanno annunciato in modo unilaterale il cessate il fuoco nei confronti dello 'Stato Islamico' nella regione di Qalamoun, al confine tra Siria e Libano.Abbas Ibrahim, capo della sicurezza libanese, ha dichiarato che il ritrovamento dei corpi fa parte dell'accordo raggiunto con lo 'Stato Islamico' durante l'attacco militare cominciato nel Nord-Est del paese la scorsa settimana.L'accordo prevede anche che i miliziani dell'Isis potranno andarsene dalla zona e trasferirsi nell'Est della Siria.Sono stati recuperati già sei cadaveri e si pensa che altri due siano nei pressi del ritrovamento mentre continua la ricerca del nono soldato rapito nel 2014 di cui non è chiara ancora la sorte. Analisi del Dna saranno effettuate sui corpi rinvenuti dei militari per poter procedere con la loro identificazione.