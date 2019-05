Fine del mondo rinviata TV russa predice distruzione della Terra, scienziato la denuncia per fake news e procurato allarme

Condividi

Il canale televisivo russo REN TV ha lanciato un video in cui si preannuncia la fine del mondo per il 3 ottobre prossimo. In quella data dovrebbe avvenire lo scontro con un gigantesco asteroide lungo 340 metri. Per corroborare la sua tesi, il giornalista russo ha citato anonimi astronomi.Vitalij Egorov, scienziato e ricercatore che studia lo spazio, ha sporto allora una denuncia contro la TV per fake news e procurato allarme. Secondo Egorov, la notizia è completamente infondata, volta a procurare allarme e potrebbe causare il panico tra la popolazione.La denuncia è stata sporta in base a una legge russa, recentemente approvata, sulla disseminazione di "bufale". I siti web che lanciano e diffondono fake news rischiano l’oscuramento. Le persone fisiche rischiano la multa che varia da 400 a 20mila euro in base alle conseguenze e la portata della diffusione della notizia falsa. Ora la Procura territoriale deve pronunciarsi in merito alla denuncia entro 30 giorni.