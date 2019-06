Pavone Canavese Tabaccaio uccide un ladro nel Torinese. Indagato per eccesso di legittima difesa Il ladro ucciso, un moldavo di 23 anni, non sarebbe stato armato

Furto con sparatoria, nella notte, a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre persone hanno tentato l'assalto ad una tabaccheria: il titolare, che abita sopra il locale, è uscito con una pistola e ha ucciso uno dei malviventi.Il commerciante è ora indagato a piede libero per eccesso colposo di legittima difesa. A quanto si apprende, il ladro non sarebbe stato armato ma in possesso di un palanchino di ferro che è stato rinvenuto sul posto. Il commerciante potrebbe tuttavia beneficiare della nuova legge sulla legittima difesa."Per capire se siamo nel caso o meno della nuova legge" sulla legittima difesa "dobbiamo prima stabilire come si siano svolte le cose e quindi approfondire: non vogliamo far montare nessuna polemica", dice all'agenzia Askanews il procuratore capo di Ivrea, Giuseppe Ferrando. Indagare il titolare della tabaccheria, chiarisce il magistrato, "è stato un atto dovuto a sua garanzia, per consentire la presenza di un avvocato e per poter rendere piene dichiarazioni in un interrogatorio che si terrà la prossima settimana".L'episodio è avvenuto poco dopo le 3 in via Torino. Sarebbero stati sparati sette colpi. La vittima è un 23enne originario della Moldavia. I due complici sono riusciti a fuggire.