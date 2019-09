"Calendarizzare nella prossima capigruppo" Taglio dei parlamentari, il ministro D'Incà: "Passaggio obbligato nelle prossime settimane" "Una grande riforma costituzionale del nostro Paese che porterà efficacia ed efficienza" dice il ministro dei Rapporti con il Parlamento. Pd, Del Rio: "Abbiamo preso un impegno lo rispetteremo"

"Vogliamo calendarizzare il taglio dei parlamentari già a partire dalla settimana prossima con la conferenza dei capigruppo alla Camera e quindi nelle prossime settimane deve avvenire il taglio dei parlamentari che è un passaggio obbligato". Lo ha annunciato il ministro dei Rapporti con Parlamento, Federico D'Incà, esponente M5S, spiegando che "all'interno delle vie programmatiche di questo Governo deve avvenire l'avvio di una grande riforma costituzionale del nostro Paese che porterà efficacia ed efficienza".Sulla questione è intervenuto ieri il ministro degli Esteri e leader M5s Luigi Di Maio, che a proposito degli accordi con il nuovo alleato di governo (anche in vista delle prossime elezioni regionali) ha ribadito che, la prima prova di questa maggioranza è il taglio dei parlamentari. "Va fatto nelle prime due settimane di ottobre. E poi la vera prova del nove per noi e per questo governo sarà la legge di bilancio di dicembre. Il minimo sindacale è evitare l'aumento dell'Iva - ha sottolineato - dobbiamo dare ai lavoratori un salario minimo e abbassare le tasse". Poi Di Maio ha precisato: "Nessun ultimatum" e, comunque, "non credo ci saranno frizioni nel governo, ma è una grande prova per rafforzare la fiducia".Il Pd mostra cautela e richiama quanto scritto nel programma. Ovvero, il taglio dei parlamentari deve essere controbilanciato da altre riforme, in un cammino parallelo. Dunque, nessuna fretta e, soprattutto nessun diktat. "Il Pd non deve superare nessun esame di affidabilità, come dimostra il calo dello spread da quando siamo al governo. Noi siamo sempre fattore di stabilità. Sul taglio dei parlamentari abbiamo preso un impegno e lo rispetteremo. La fiducia è una merce preziosa". Così il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio.