Test importante per il Governo Taglio parlamentari, oggi il voto della Camera. Firmato l'accordo sulle riforme Oggi l'aula della Camera vota la riforma costituzionale per il taglio dei parlamentari, con un via libera blindato anche dall'accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo. Tra gli impegni presi c'è anche quello di presentare la riforma elettorale entro dicembre

L'Aula della Camera con i banchi vuoti durante la discussione per il taglio dei parlamentari

Taglio dei parlamentari a un passo dal traguardo. La Camera porrà oggi il suo sigillo all'ultimo dei quattro passaggi necessari per il varo definitivo della riforma costituzionale. Sulla carta i consensi saranno molti di più della semplice maggioranza assoluta necessaria, che si tocca con 316 sì. A 'blindare' il voto c'è anche l'accordo sulle riforme raggiunto nella coalizione di governo.Intesa sintetizzata in un documento in quattro punti che prevede i 'correttivi' legati al taglio dei parlamentari. Tra gli impegni presi nella coalizione di governo c'è anche quello di presentare la riforma elettorale entro dicembre. E ciò per garantire "il pluralismo politico e territoriale" e la parità di genere, fortemente voluta da Italia viva. Così come l'impegno all'abbassamento dell'età per il voto per il Senato equiparando i requisiti di elettorato attivo e passivo a Montecitorio e Palazzo Madama. Nel documento si fa anche riferimento a interventi costituzionali relativi alla struttura del rapporto fiduciario tra camere e Governo."È un ottimo accordo", sentenzia Graziano Delrio,capogruppo Dem alla Camera a fine incontro che aggiunge: "Come si sa, avremmo preferito una messa in discussione del sistema bicamerale ma, dopo aver chiesto garanzie per proseguire, ora ci sono tutte".Ci si avvia così alla votazione finale di uno dei provvedimenti-bandiera del Movimento 5 stelle, che durante la trattativa di governo ne fece una 'conditio sine qua non' per far decollare l'alleanza giallorossa. Al momento l'unico no certo e annunciato è quello di +Europa. "È una riforma costituzionale priva di un senso, che non sia quello di sbandierare demagogicamente il taglio di un pezzo del Parlamento", è la critica di Riccardo Magi nel motivare il voto contrario.Resta però l'incognita sulla Lega, che ieri ha disertato l'Aula. Prosegue quindi la scelta aventiniana e bisognerà aspettare il momento del voto per capire le sue reali intenzioni. Nei corridoi parlamentari si vocifera che sia sempre più forte il pressing messo in atto dai leghisti nei confronti dei 5 Stelle più incerti, per strapparli al Movimento e portarli dalla propria parte. Una manovra che se passasse, potrebbe ridurre il fronte dei 'voti sicuri' al taglio degli eletti, che quindi- si ragiona sul fronte delle opposizioni- potrebbe diventare il primo test importante per la tenuta di governo.Tuttavia, non ci sono prese di posizione concrete che attestino un cambio di posizione della Lega. Dopo il vertice che si è tenuto domenica tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, il sì alla riforma è stato ribadito come una questione di coerenza rispetto ai voti precedenti. In effetti Fratelli d'Italia garantisce in Aula il suo appoggio. E anzi Fabio Rampelli puntualizza e ricorda che "il M5S ha strumentalizzato vergognosamente una proposta che ha letteralmente copiato da altri. Infatti sia il centrodestra che il centrosinistra avevano votato due riforme costituzionali che prevedevano un taglio drastico dei parlamentari che non andò a regime perché i cittadini bocciarono nel referendum la riforma approvata dalle Camere". Ad allinearsi sarà pure Forza Italia, nonostante a luglio al Senato si fosse opposta. Del resto il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in una lectio magistralis sulla Costituzione, ha ricordato una sentenza della Corte costituzionale che rimarca come "non siano necessari due rami del Parlamento identici, ma due Camere ben coordinate tra loro".