Divertimenti mozzafiato Taiwan, si bloccano le montagne russe: 20 turisti sospesi a 50 metri di altezza a testa in giù Solo spavento, nessuno si è fatto male

Una delle attrazioni più spettacolari e mozzafiato del mondo, il Gravity Max a LIHPAO Discovery Land, l’unica al mondo in grado di portare i passeggeri in cima a una piattaforma orizzontale per poi inclinare l’intero convoglio a 90 gradi prima di 'precipitare' a veloità folle, si è bloccata.Il blocco è avvenuto prima del passaggio su un altro binario. Le venti persone che si trovavano a bordo del convoglio sono rimaste sospese nel vuoto all’altezza di 50 metri (equivalente a un palazzo di 15 piani). Dopo aver fatto scendere i turisti impauriti, senza che nessuno rimanesse ferito, i tecnici hanno esaminato la struttura, che è stata rimessa in funzione nel giro di mezz’ora.