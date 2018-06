L'inchiesta Tangenti post alluvione in Sannio, arrestato il sindaco di Cusano Mutri Al centro dell'inchiesta la realizzazione dei lavori dopo l'alluvione del 2015

Concussione in concorso. E' questa l'accusa nei confronti del sindaco di Cusano Mutri, Giuseppe Maturo, di 52 anni, e di un geometra arrestati dai carabinieri del Nucleo investigativo di Benevento. I due sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.Il provvedimento e' stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura sannita che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri. Al centro dell'inchiesta la realizzazione dei lavori post alluvione, che colpì il Sannio nell'ottobre 2015: i due infatti sarebbero accusati di corruzione per aver percepito tangenti nell’assegnazione di lavori per l’alluvione. Gli investigatori, tra l'altro, hanno anche immortalato con immagini la consegna di una tangente da parte di un imprenditore nelle mani del primo cittadino.