Tragedia davanti all'isola di Ukara Tanzania, traghetto affondato nel lago Vittoria: le vittime sono più di 130 Si aggrava ancora il bilancio del naufragio. Le persone tratte in salvo sono una quarantina

Mwanza e il lago Vittoria

Condividi

E' sempre più tragico il bilancio del naufragio di un traghetto nel lago Vittoria, nel nord della Tanzania: le vittime accertate sono più di 130.Finora sono state tratte in salvo solo 40 persone, ma il numero dei dispersi resta incerto perché non è ancora chiaro quante fossero a bordo dell'imbarcazione che aveva una capienza di cento passeggeri ma era sicuramente sovraccarica.La nave MV. Nyerere si è capovolta a soli 50 metri dal porto dove sarebbe dovuta attraccare nel percorso tra le isole di Ukerewe e Ukara.Alcuni testimoni hanno raccontato alla televisione di Stato che a bordo c'erano circa 200 passeggeri. Il governatore della regione di Mwanza, John Mongella, non è stato in grado di confermare il numero.