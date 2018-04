Attiva da stanotte fino al 25 aprile Cantiere Tap, il prefetto di Lecce istituisce una nuova zona rossa Il provvedimento mira ad evitare ulteriori proteste da parte del movimento No Tap come quelle già avvenute nei mesi scorsi

Una nuova “zona rossa” in cui è vietato l’accesso e il transito è stata ripristinata da stanotte e fino al 25 aprile a Melendugno, il paese della provincia di Lecce dove è in corso la realizzazione del gasdotto Tap, che porterà gas dal Mar Caspio alla Puglia. Il provvedimento è stato firmato dal Prefetto di Lecce Claudio Palomba su richiesta del questore Leopoldo Laricchia. È stato ordinato il transito e l’accesso controllato a veicoli e persone dalla mezzanotte scorsa e fino alle 24 del 25 aprile prossimo nelle strade che portano all’area del cantiere. La percorribilità stradale è concessa ai frontisti ed è garantita agli utenti sulle provinciali 145 e 366.L’istituzione della nuova “zona rossa” è stata disposta “per prevenire ulteriori gravi turbative dell’ordine pubblico connesse alle operazioni di cantiere da parte del cosiddetto movimento No Tap e di aderenti al mondo anarchico insurrezionalista e alla galassia dell’antagonismo, come già avvenuto nei mesi scorsi e più recentemente nelle prime settimane di aprile”. La prima fase di espianto degli ulivi, nella primavera 2017, era stata caratterizzata infatti da numerose manifestazioni di protesta e scontri con le forze dell’ordine. I lavori, sospesi in estate, sono poi ripresi in autunno. Una prima “zona rossa” venne istituita lo scorso 13 novembre. Quella nuova occupa però un’area diversa.