La polemica Tav, Chiamparino: "Se il governo la bloccherà pronto a referendum popolare" Il governatore del Piemonte: "Folle isolare il nord-ovest per non perdere voti". La Lega: "Mai parlato di una legge per bloccarla, ragionare su modifiche al progetto"

Per evitare che sull'argomento si consumi una vera e propria rottura nel governo, arrivano le rassicurazioni soprattutto da esponenti leghisti sulla prosecuzione dei lavori.

La questione Tav agita il governo. La Lega si dice convinta che il progetto andrà avanti, ma dal Movimento Cinque stelle non mancano le perlessità al riguardo. E il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, interviene nella polemica."Se il governo bloccherà la Torino-Lione io sono pronto ad andare fino in fondo e convocare un referendum popolare". Lo dice il presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino, in un'intervista a Repubblica. "Sono pronto a farlo, anche se mi auguro che il governo non prenda una decisione così folle come quella di bloccare una ferrovia che è strategica sotto tutti i punti di vista: economico, ambientale e culturale. Bloccarla significa isolare il nord-ovest", osserva: "Io mi aspetto che Toti e Fontana battano un colpo. Se si dovesse mai davvero bloccare la Torino-Lyon, anche le altre grandi opere, a partire dal Terzo Valico e dalla Pedemontana, sarebbero da rivedere, perché perderebbe forza il progetto di piattaforma logistica del nord-ovest".Un errore fermarsi. I costi di uno stop sarebbero superiori ai benefici. Un conto è ridiscutere. Un altro conto, molto diverso, è fermare tutto". Lo sostiene, in un'intervista al 'Corriere della Sera', Armando Siri, il sottosegretario leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti a proposito della possibilità che si arrivi a fermare l'Alta velocità ferroviaria tra Torino e Lione. "La questione Tav è sul tavolo - spiega - l'abbiamo affrontata a grandi linee ma nessuno ha mai parlato di una legge per bloccarla. Piuttosto, si è ragionato su come affrontare eventuali modifiche al progetto originario".Marcia del movimento No Tav al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, in Valle di Susa. I manifestanti si stanno radunando all'Infopoint dim Venaus, dove in questi giorni si svolge il Festival Alta Felicità tradizionale appuntamento No Tav in Valle di Susa. "In gita vogliamo esserci proprio tutti, grandi, piccini, musicisti, scrittori, cantanti, attori, registi - si legge sul sito di 'AltaFelicità' - Vogliamo portare i nostri cuori vicino a quello scempio e chiedere insieme l'annullamento dell'opera". I manifestanti sono circa un migliaio: tra loro anche famiglie e bambini. Il corteo si snoderà per i sentieri della Clarea fino a raggiungere il cantiere.Nei giorni scorsi al cantiere della Tav, al centro delle polemiche politiche, la protesta No Tav è tornata a farsi sentire con il lancio di razzi e bombe carta che hanno portato la polizia a identificare 25 persone.Sul dossier Tav "credo che si troverà una sintesi". Lo ha dichiarato il governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, a margine della manifestazione Trieste Mini Maker Faire 2018, ospitata al Campus del Centro Internazionale di Fisica Teorica (Ictp). Fedriga si dice convinto che l'alta velocità Torino-Lione andr avanti. "La Lega, ovviamente, e anche i Cinque Stelle, si rendono conto che le infrastrutture sono strategiche" per questo Paese. "Penso - ha aggiunto - che i collegamenti siano fondamentali per creare sviluppo e per creare posti di lavoro". In Italia, conclude, "bisogna investire non soltanto nelle reti ferroviarie ma anche viari. Altrimenti si limita tutto alle grandi vie di comunicazione senza collegare tutto il territorio". Chiamparino chiama quindi in causa la Lega: "I leghisti, che ormai sono tutto il centrodestra, hanno preso voti anche promettendo le grandi opere, e penso che debbano far sentire la loro voce. Invece mi pare che su questo siano alla mercé dei grillini che usano la Tav per mandare messaggi al proprio elettorato"."Martedì, con la prevista audizione del ministro Toninelli in Commissione Lavori pubblici e Comunicazioni del Senato, sarà l'occasione per chiedere al ministro di fare chiarezza, e di spiegare davanti al Parlamento qual è la posizione del governo rispetto ad un'opera così strategica come la Tav. Il governo rischia di tagliarci fuori dal futuro. Bloccare l'opera, oltre alle penali ed ai costi altissimi che dovremo pagare per essere venuti meno ad impegni sottoscritti dal nostro Paese, porterebbe l'Italia e le sue aziende ad essere escluse da una delle principali arterie di commercio, che aprirà ai mercati europei l'Est e l'Asia. Il nostro Sistema Paese non può permettersi di perdere questa grande opportunità". Lo dichiara il senatore Renato Schifani, capogruppo di Forza Italia in Commissione Lavori pubblici e Comunicazioni.