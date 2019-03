Lettera del presidente Piemonte al ministro dell'interno Tav. Chiamparino scrive a Salvini: chiedo referendum il 26 maggio

Condividi

"Ritengo che un tema così delicato pretenda di essere affrontato con uno strumento di voto certo e trasparente". Lo scrive il governatore del Piemonte, SergioChiamparino, in una lettera con la quale chiede al ministro dell'interno Matteo Salvini di permettere una consultazione popolare sulla Torino-Lione il 26 maggio, in contemporanea con le elezioni europee e regionali."Tale consultazione - scrive Chiamparino - riguarderebbe l'impegno per la Regione Piemonte di attivarsi in tutte le sedi per la rimozione degli elementi di impropria protrazione delle attività di realizzazione dell'opera e degli effetti negativi immediati sia sul territorio, per la mancata attivazione dei cantieri di lavori, sia prospettici, conseguenti all'isolamento del territorio dai grandi collegamenti di trasporto europei".