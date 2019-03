Torino-Lione Tav: Confindustria Piemonte lancia la campagna "Contro le bufale" Obiettivo dichiarato ribadire "l'importanza strategica dell'opera per la competitività del nostro sistema manifatturiero e per l'ammodernamento della rete di comunicazione che collega l'Italia all'Europa"

Basta fake news sulla Torino-Lione. A dirlo sono gli imprenditori di Confindustria Piemonte, che lanciano una campagna informativa per smascherare le bufale attorno alla realizzazione di un'opera ritenuta "strategica per la competitività del sistema manifatturiero e per l'ammodernamento della rete di comunicazione che collega l'Italia all'Europa". Da oggi gli imprenditori piemontesi diventano testimonial delle ragioni del sì alla Tav e con brevi video invitano a condividere le informazioni giuste."Noi imprenditori siamo i testimonial più autorevoli della necessità di non indugiare oltre nel completamento dei lavori e abbiamo quindi deciso di prestare la nostra voce per contrastare le tante fake news cresciute attorno al progetto, che non riguarda solo gli interessi di pochi ma il benessere di tutti", ha spiegato il presidente di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli. In sostanza sui canali social di Confindustria compariranno brevi pillole in video sul tema.Nel primo appuntamento il Presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli "demolisce la fake news che la Tav all'Italia possa costare 20 miliardi di euro, fornendo le cifre certificate da accordi internazionali dell'impegno economico richiesto al Paese per la costruzione della tratta nazionale e il cofinanziamento di quella internazionale: 4,7 miliardi di euro".Seguiranno la presidente dei Giovani industriali di Confindustria Piemonte Giorgia Garola sull'uso della linea solo per le merci, il presidente dell'Unione industriale di Torino, Dario Gallina, sull'interscambio commerciale con l'Europa occidentale, il presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola sull'utilizzabilità della linea storica, la presidente di Confindustria Canavese, Patrizia Paglia, sulla presenza di amianto nel sito di scavo, il presidente dell'Unione industriale di Asti, Andrea Amalberto, sulle conclusioni dell'ultima analisi costi-benefici.Intanto, partono gli 'inviti a presentare la candidatura' per i primi tre lotti, in territorio francese, per scavare 45 km del tunnel di base della Tav. Oggi riunione del cda di Telt.