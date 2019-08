Tav Torino-Lione: ingegneri criticano l'analisi costi e benefici Firmano la 'Critica costruttiva alle due Analisi Costi-Benefici (Acb) della nuova linea Torino Lione (Nltl) e del terzo valico dei Giovi'

L'ordine degli ingegneri della provincia di Milano, l'ordine degli ingegneri della provincia di Torino, Fiopa (federazione interregionale degli ordini degli ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta) e Croil (consulta regionale ordini degli ingegneri della Lombardia) hanno firmato la 'Critica costruttiva alle due Analisi Costi-Benefici (Acb) della nuova linea Torino Lione (Nltl) e del terzo valico dei Giovi'.

"I firmatari - si spiega in un comunicato - hanno ritenuto doveroso esprimere, considerando il ruolo tecnico ricoperto e rispetto agli aspetti di competenza, una critica costruttiva alle due analisi costi-benefici alla luce dei risultati - dati da metodologie, parametri tecnici ed economici - che hanno portato un netto conflitto con gli obiettivi fondanti, da diversi decenni, la politica economica e dei trasporti in Italia e nell'Unione Europea".

Per i redattori del documento l'analisi costi-benefici e' un modello di valutazione economica "non adatto per discutere l'opportunita' di opere gia' rispondenti a programmi strategici di politica economica nazionale e internazionale e di coesione territoriale europea". Inoltre - si osserva - alcuni aspetti sono stati sviluppati in modo affrettato, in particolare le previsioni della domanda di traffico merci e passeggeri. Le due Analisi Costi-Benefici trascurano, infatti, di considerare dati piu' precisi gia' disponibili o facilmente ricavabili, adottando cosi' in modo molto discutibile alcuni 'scenari' che non tengono in debito conto le modalita' di sviluppo dei volumi che si possono facilmente ottenere sia dal trasferimento modale sia dalla nascita di nuova domanda.