Lega-M5S Tav, restano le tensioni nel governo. A Torino Madamin di nuovo in piazza per il sì Fico: il no è una battaglia identitaria di M5s, non ideologica. Centinaio: l'esecutivo non rischia. Secondo il sole 24 ore il Governo sblocca bandi con 'clausola dissolvenza'

Condividi

Secondo il sole 24 ore on line una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese.



Intanto continua la battaglia sulla Tav. Oggi Madamin in piazza nel pomeriggio a Torino per un flash mob 'arancione' a sostegno della realizzazione della Torino-Lione. L'appuntamento è in piazza Carignano. ''Oggi - annunciano le promotrici del comitato 'Si' Torino va avanti'- scendiamo in piazza davanti al palazzo che è stato sede del Parlamento Subalpino e del primo Parlamento del Regno d'Italia per dire 'Si Tav subito'. All'iniziativa partecipa anche il presidente della regione, Sergio Chiamparino.



Appendino, decisione governo? E' per Paese, non per me Sindaca M5S, non è la tenuta di una giunta a definire le scelte

Sulla questione interviene anche la sindaca di Torino: "Smentisco categoricamente le voci che circolano secondo cui il Governo deciderà sulla Tav pensandoalla tenuta della giunta Appendino: non è la tenuta di Appendino che definisce una scelta del Paese". "La scelta sulla Tav - aggiunge Appendino - spetta al Governo e credo faranno il percorso che devono fare alla luce del Contratto di Governo".



Fico, il no è battaglia identitaria M5S

Il no alla Tav è una "battaglia identitaria del Movimento" cinquestelle. Lo ha detto a Napoli il presidente della Camera, Roberto Fico, a Napoli. "Nel 2005 la prima riunione non del movimento perché non esisteva, ma dei meetup che nascevano fu fatta a Torino perché quel giorno c'era la grande manifestazione per dire no alla Tav - racconta Fico -eravamo un centinaio di persone, oggi alcuni non ci sono, c'era anche Beppe Grillo, finì la riunione e andammo tutti alla manifestazione No Tav". Fico sottolinea che "non era un'idea ideologica o per dire no a qualcosa, era per dire di cambiarerotta rispetto a opere che non servono e non servivano, condocumenti concreti e sostanziali".



Casaleggio, non penso ci sia una crisi

"Non penso ci sia una crisi di Governo". Risponde cosi' Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau, ai giornalisti che gli chiedevano dello spettro di una caduta di governo viste le diverse posizioni nella maggioranza sulla Tav. Lo ha dichiarato a margine della sua partecipazione a 'Villaggio Rousseau' al Palazzo delle Stelline di Milano, la due giorni dedicata alla piattaforma di riferimento del Movimento 5 Stelle, che vedra' domani la partecipazione del vicepremier Luigi Di Maio.



Salvini: Non c'è nessuna crisi in vista, Tav va fatta

"Noi regaliamo agli italiani cinque anni di Governo, non c'è nessuna crisi in vista". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, arrivando all'Hotel Principe di Savoia di Milano per un pranzo organizzato in occasione del suo compleanno. "La situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare con il futuro degli italiani. Molto semplicemente abbiamo su alcuni temi idee diverse", ha risposto a chi gli chiedeva se riceverà in regalo la Tav dal vicepremier Luigi Di Maio. "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che arriva da lontano, che si può rivedere, modificare, vedere dove risparmiare. Io rimango convinto che la Tav si debba fare per collegarci al resto d'Europa. Però non è questo né altro che mette in discussione un Governo che in nove mesi ha fatto tanto", ha spiegato Salvini.



Centinaio: 'Non penso che il governo sia a rischio'

"Penso che il governo non sia a rischio". Così il ministro leghista dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio a Tgcom24. "Stiamo andando bene con vari progetti e non penso che la Tav possa mettere in crisi un governo - afferma -. Ormai per gli italiani questa cosa della TAV sembra la diatriba su Mazzola e Rivera o su Coppi e Bartali. Oltre alla problematica della TAV l'Italia ha bisogno di vere infrastrutture". "Abbiamo bisogno di porti e aeroporti all'altezza del nostro paese e abbiamo bisogno dell'alta velocità - ha aggiunto Centinaio, esponente leghista molto vicino a Matteo Salvini -. Io da ministro dell'agricoltura e del turismo devo trasportare il più velocemente possibile e in modo efficiente, merci e persone. Quindi non entro nella questione della TAV ma entro nei dibattiti di quegli amministratori che vogliono andare avanti con le infrastrutture perché l'Italia ne ha bisogno".



Gariglio(Pd),se non partono bandi esposto a Corte Conti

"Siamo convinti che la Tav si debbafare e non arretreremo di un centimetro. Se lunedì non partono ibandi, siamo pronti a presentare un esposto alla Corte dei Conti". Lo ha detto Davide Gariglio, parlamentare torinese del Pd, incontrando a Torino i rappresentanti delle associazioni di categoria a favore della Torino-Lione.



Imprese incontrano parlamentari: Se no bandi valutiamo azioni legali

Le 33 associazioni delle imprese e del lavoro del Piemonte hanno evidenziato di stare valutando, tramite i propri uffici legali, tutte le azioni esperibili nell'ipotesi in cui non venissero pubblicati i bandi sulla Tav nei termini previsti, oppure messe in atto procedure volte a rallentare o contrastare il corretto completamento dell'iter necessario alla realizzazione dell'opera. Lo fanno sapere le Associazioni in una nota al termine dell'incontro fra le associazioni con i parlamentari sulla Torino-Lione. Il dibattito ha consentito di condividere le istanze del sistema economico locale nei confronti dell'opera.