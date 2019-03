I nuovi soci Teatro alla Scala, scontro sui sauditi nel Cda. Sala: "Sull'ingresso decide il Consiglio" Sul tavolo l'ipotesi che gli arabi facciano il loro ingresso nel Cda del Teatro alla Scala. Secondo il sindaco di Milano Giuseppe Sala i sauditi potrebbero rafforzare l'immagine del teatro

Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Sull'ipotesi che i sauditi possano entrare nel Cda del Teatro alla Scala, il primo cittadino di Milano Giuseppe Sala commenta: 'Il Cda è al corrente di questa opportunità e spetta a lui decidere. Ci sarà una riunione il 18 di marzo. A quel punto il Sovrintendente che ha gestito la partita vera ci rappresenterà quello che offrono e quello che chiedono e si deciderà''.Il sindaco inoltre spiega: "C'è la necessità di essere totalmente trasparenti rispetto alla provenienza dei fondi e agli obiettivi e che non si tratti di un finanziamento puro'' in quanto per Sala sarebbe positivo se l'ingresso dell'Arabia Saudita fosse "l'occasione di rinforzare l'immagine della Scala nel Medioriente e nel mondo. Se fosse un puro finanziamento non credo funzionerebbe''.Illustra la vicenda del possibile accordo con Riad la collega della sede di Milana, Alessandra Costa