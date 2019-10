Teatro russo anti-sistema multato per…impreparazione alla guerra

Nikolaj Koliada, fondatore e direttore artistico del teatro “Koliada Center” di Yekaterinburg, ha comunicato che le autorità locali l’hanno multato per l’equivalente di 700 euro "per impreparazione alla guerra". L’ispezione della sede locale della Protezione Civile, dopo aver visitato il teatro, l’ha trovato sprovvisto delle maschere antigas e delle scorte alimentari (conserve) per l’ipotesi di una guerra.La direzione del locale era ignara del fatto che il teatro era stato inserito nella lista dei rifugi per un’eventuale guerra. Il direttore così ha commentato la prospettiva di una guerra: “Noi abbiamo tutto pieno e scoppia la guerra. A quel punto noi recitiamo sul palcoscenico con le maschere antigas, mangiando le conserve delle scorte alimentari!”.