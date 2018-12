Caos nell'arcipelago Tempesta tropicale causa alluvioni e frane nelle Filippine: 22 morti

Una tempesta tropicale, con il suo carico di pioggia, alluvioni e frane, ha seminato caos e distruzione nell'arcipelago delle Filippine: almeno 22 persone sono morte e tre sono disperse.La tempesta, trasformatasi nelle ultime ore in un'area di bassa pressione, è entrata nelle Filippine dal Pacifico e sabato ha toccato terra nell'arcipelago causando inondazioni, smottamenti di terra, black-out; decine di migliaia di persone sono rimaste bloccate in aeroporti e porti.I danni maggiori sono stati registrati nelle regioni di Bicol e Visayas Orientale e la maggior parte delle vittime e' rimasta travolta dalle frane.E il maltempo non dà tregua: il servizio meteo prevede pioggia anche per oggi e per domani in gran parte del Paese.