Maltempo Temporali e allagamenti in Sicilia. Scuole chiuse in diverse province Non sarebbe disperso per il maltempo il pensionato di 80 anni finito nel fiume Salso. Ricerche in corso

Forti piogge e allagamenti in Sicilia per il maltempo che sta imperversando sull'isola. La Protezione civile ha diramato per stamane un'allerta rossa nella Sicilia orientale e un'allerta gialla in quella occidentale a causa del maltempo.



Scuole chiuse a Caltanissetta, Catania, Ragusa e Siracusa. Ferrovie dello Stato ha sospeso la circolazione ferroviaria sulle linee Lentini-Caltagirone, Siracusa-Modica-Gela-Canicattì, Canicattì-Caltanissetta e Agrigento-Canicattiì Inoltre, a causa dei danni dovuti al maltempo, la linea Palermo-Trapani, interrotta dalle 19 di ieri, rimarrà chiusa fino alle 12 di oggi.



Già nella serata di ieri violenti acquazzoni e allagamenti in diverse zone della Sicilia: colpite in particolare Mazara del Vallo (Trapani) e Sciacca (Agrigento).



