Melbourne Tennis, Australian Open: Djokovic eliminato a sorpresa Il campione serbo battuto dallo sconosciuto uzbeko Istomin. L'azzurro Fognini fuori al secondo turno, Sara Errani costretta al ritiro

Il serbo Djokovic

Condividi

Prima testa eccellente a cadere agli Australian Open, è quella del campione in carica e numero due del mondo Novak Djokovic, battuto a sorpresa dal semisconosciuto uzbeko Denis Istomin, con il punteggio di 7-6 (8), 5-7, 2-6, 7-6 (5), 6-4. Il 30enne tennista uzbeko è arrivato agli Australian Open grazie a una wild card, e alla fine dell'anno scorso occupava la 105a posizione nel ranking mondiale.Djokovic non perdeva al secondo turno degli Australian Open dal 2006 e non usciva dopo due match in una prova dello Slam da Wimbledon 2008. Esulta invece Istomin che in carriera, nei 5 precedenti incontri, aveva strappato un solo set al numero due del mondo vincendo contro un top ten una volta sola in 33 incontri. Per spiegare la debacle del tennista serbo, vincitore sei volte degli Australian Open, un dato: negli ultimi 7 anni non aveva mai perso un set nella prima settimana del torneo sul cemento del Melbourne Park.Che la sfida con Istomin non sarebbe stata una passeggiata si capisce già nel primo game durato 16 minuti per un totale di 24 punti. Il numero due del seeding perde il primo set al tie-break per 10 punti ad 8 nonostante due set point, ma nella seconda frazione sul 5-4 Istomin è lui ad annullare due set point all'uzbeko infilando poi tre giochi di fila e pareggiando il conto di set. Djokovic vince 6-2 la terza partita ma nel quarto set il numero 117 del ranking mondiale, in gara grazie ad una wild card, dopo aver salvato una palla-break in avvio allunga sul 4-2, si fa agganciare sul 4-4, fallisce un set point nel decimo gioco ma nel tie-break si impone 7 punti a 5. Nel set decisivo Djokovic ha accusato un calo fisico e mentale, la svolta arriva al quinto gioco quando sulla seconda palla break offerta da Nole Istomin piazza il colpo vincente. Granitico al servizio, l'uzbeko chiude 6-4.Fabio Fognini saluta gli Australian Open. Dopo l'ottimo esordio con Feliciano Lopez l'azzurro è stato eliminato al secondo turno da Benoit Paire, numero 47 del ranking Atp. Il francese ha trionfato al quinto set con il punteggio di 7-6 (3), 4-6, 6-3, 3-6, 6-3 in tre ore e 32' di gioco. Partito malissimo (sotto subito 4-0), il giocatore ligure ha rimontato, annullato tre set point sul 6-5 per poi farsi beffare al tie-break. Fognini ha però pareggiato i conti nel secondo parziale e poi nel quarto, dopo aver perso nel terzo. Avvincente il quinto set. Fognini ha avuto una palla break sul 2-2, ha ceduto il turno di battuta sul 4-3 e nel game seguente si è arreso al secondo match point, dopo aver avuto due palle per recuperare il break di svantaggio e rientrare. Domani scenderà in campo l'unico azzurro rimasto in tabellone, Andreas Seppi, nel terzo turno contro il belga Steve Darcis, 32 anni e numero 71 Atp.La tennista azzurra Sara Errani si è ritirata dagli Australian Open. La sfortunata atleta lascia il campo dopo un'ora e sette minuti. La 29enne romagnola aveva perso 6-2 il primo set ed era 3-3 nel secondo contro Ekaterina Makarova, 28 anni, numero 34 Wta e 30 del tabellone, quando si è dovuta fermare per un problema muscolare alla gamba destra che già l'aveva condizionata nel turno precedente contro la giapponese Ozaki.Errani aveva già dato forfait a Hobart alla vigilia di Melbourne. Nello Slam Down Under il suo miglior risultato è il quarto di finale del 2012, quando fu fermata da Petra Kvitova. "Peccato perché nel secondo set ero in lotta", ha detto la tennista, uscita in lacrime dal campo di gioco. "Non sto benissimo perché cammino a fatica. Avevo già male due giorni fa durante il primo turno contro la Ozaki, oggi ho sentito una fitta alla gamba destra sul 3-3 del secondo set e mi sono subito fermata, proprio non potevo continuare".Serena Williams approda al terzo turno. Dopo il successo d'esordio sulla stellina svizzera Belinda Bencic, la campionessa statunitense ha prevalso con il punteggio di 6-3 6-4 sulla ceca Lucie Safarova, ex numero 5 del ranking scesa alla casella 61 Wta a causa di una serie di guai fisici. Sconfitta invece la numero tre del tabellone, la polacca Agnieszka Radwanska, battuta dalla croata Mirjana Lucic-Baroni 6-3, 6-2.