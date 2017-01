Melbourne Tennis, Australian Open: quattro azzurri al secondo turno

Sara Errani

Quattro azzurri ancora in corsa dopo l'esaurimento dei primi turni degli Australian Open, primo Slam del 2017, in corso sui campi in cemento di Melbourne Park nella metropoli australiana. A Paolo Lorenzi e Andreas Seppi, attesi domani rispettivamente dal serbo Viktor Troicki (29) e dall'australiano Nick Kyrgios (14), si uniscono Sara Errani e Fabio Fognini per il poker azzurro. Esordio positivo per Errani: la 29enne romagnola, numero 53 Wta, ha battuto la giapponese Risa Ozaki, numero 93 del ranking mondiale, 22 anni, alla sua prima partecipazione al tabellone principale di un Major, in due set: 7-5 6-1 dopo un'ora e 52 minuti. 'Sarita' ha recuperato al meglio dall'infortunio alla coscia sinistra che alla vigilia di Melbourne l'aveva costretta a dare forfait ad Hobart. Giovedì l'azzurra troverà al secondo turno la russa Ekaterina Makarova, 28 anni e numero 34 Wta e 30 del tabellone, che agli Australian Open vanta la semifinale nel nel 2010.Sfortunata invece Karin Knapp, ancora alle prese con il problema al ginocchio destro. Non giocava dagli US Open dello scorso agosto e, scesa al numero 144 Wta, era in tabellone grazie al ranking protetto. L'altoatesina è stata costretta al ritiro dopo 57 minuti, ma si è visto subito che aveva difficoltà negli spostamenti: la sua avversaria, la taiwanese Su-Wei Hsieh, numero 91 Wta, era avanti 6-2 2-0. Una notizia dunque non positiva in chiave Fed Cup, anche se alla sfida di Forlì contro la Slovacchia manca quasi un mese. Eliminata al debutto Camila Giorgi. La 25enne tennista maceratese, numero 74 Wta, ha ceduto all'esordio per 6-4 3-6 7-5, dopo due ore e mezza di battaglia, alla svizzera Timea Bacsinszky, numero 15 del ranking mondiale e dodicesima testa di serie. Azzurre a parte, nessuna sorpresa tra le big: debutto superato, tra le altre, per Serena Williams, Radwanska, Pliskova e Cibulkova.Nel tabellone maschile, non poteva essere migliore l'esordio di Fabio Fognini. Il 29enne ligure di Arma di Taggia, numero 48 del ranking mondiale, ha travolto lo spagnolo Feliciano Lopez, numero 29 Atp e 28esima testa di serie: 7-5 6-3 7-5 il punteggio, in due ore e tre minuti di gioco. Giovedì, al secondo turno, lo attende Benoit Paire, talentuoso francese numero 47 Atp. Nulla da fare invece per Thomas Fabbiano. Il 27enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 141 del ranking mondiale, che al quinto tentativo si è guadagnato un posto nel tabellone principale di Melbourne (quarta partecipazione in totale nel main draw di un Major), ha ceduto allo statunitense Donald Young, numero 85 Atp, con il punteggio di 6-4 7-6(1) 6-4, dopo due ore e mezza esatte di gioco. Nel secondo parziale Fabbiano ha anche servito per il set, poi ha giocato male il tie-break. Tutto facile per Novak Djokovic, campione in carica, Rafael Nadal e Milos Raonic, tre sicuri protagonisti dello Slam 'aussie'.