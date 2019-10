Austria Tennis, Cori Gauff vince il primo torneo Wta a 15 anni a Linz

La 15enne Cori Gauff, 'enfant prodige' del tennis americano e mondiale, ha vinto il suo primo torneo Wta a Linz, in Austria, entrando così nella Top 100 mondiale, passando dalla 110a alla 71a posizione.'Coco', che quest'anno aveva raggiunto gli ottavi a Wimbledon e il terzo turno agli Us Open, si è imposta in finale sulla lettone Jelena Ostapenko con il punteggio di 6-3, 1-6, 6-2, in un'ora e 39 minuti di gioco.L'impresa è ancora più notevole perché Gauff era stata battuta nelle qualificazioni dalla tedesca Korpatsch ed era stata ripescata solo grazie all'infortunio della greca Sakkari. La 15enne ha battuto nell'ordine Voegele, Kozlova, Bertens, Petkovic e Ostapenko. E' nata una stella.