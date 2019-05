Internazionali a Roma Tennis, Djokovic-Nadal la finale al Foro Italico Nel femminile la sfida sarà tra la ceca Pliskova e la britannica Konta

I due finalisti (Ansa)

Rafaelè il primo finalista degli Internazionali d'Italia di tennis. Sul centrale del Foro Italico il giocatore spagnolo, campione uscente a Roma, ha sconfitto in due set il greco Stefanos Tsitsipas col punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 42 minuti di gioco.Lo spagnolo affronterà domani Novake sarà la 54a sfida e la quinta finale a Roma tra i due: finora due vittorie a testa.La semifinale di questa sera con l'argentino Diego Sebastian Schwartzman doveva essere poco più che una passeggiata e invece si è trasformata per il serbo quasi in un incubo (le smorzate del 26enne numero 24 del mondo le ricorderà a lungo). Due ore e mezza di partita, conclusasi con la vittoria di Djokovic per 6-3 6-7 6-3, col numero 1 del mondo che ha risentito in maniera evidente delle quasi 3 ore e mezza di battaglia di ieri con Juan Martin Del Potro: è apparso fermo sulle gambe e spesso ha tentato di accorciare gli scambi commettendo molti errori.Nel femminile, la britannica Johannaè la prima finalista. La 27enne, numero 42 del ranking mondiale, ha sconfitto in semifinale l’olandese Kiki Bertens, numero 4 del ranking e sesta testa di serie, in tre set con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-2.Nella seconda semifinale, la ceca Karolina, numero 7 Wta e quarta testa di serie, ha liquidato per 6-4 6-4, in un'ora e 28 minuti di gioco, la greca Maria Sakkari, numero 39 Wta, passata attraverso le qualificazioni, vincitrice ad aprile del suo primo titolo Wta sulla terra di Rabat.