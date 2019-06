Turchia Tennis, Sonego vince ad Antalya e conquista il primo titolo Atp Battuto in finale il serbo Kecmanovic, ora entra nella top 50

Lorenzo Sonego (Ansa)

Primo titolo Atp per Lorenzo Sonego: è il quinto successo di un azzurro nel tour, dopo Cecchinato a Buenos Aires, Fognini a Montecarlo e la doppietta di Matteo Berrettini (Budapest e Stoccarda).Il 24enne torinese, numero 75 del ranking mondiale, ha conquistato il "Turkish Airlines-Antalya Open", torneo Atp 250 che si è disputato sui campi in erba turchi, ultimo appuntamento utile - insieme ad Eastbourne - in vista di Wimbledon, terzo Slam stagionale.Sonego ha chiuso al top una giornata di straordinari: dopo aver completato in modo positivo, per 6-3 7-6(2), la semifinale con lo spagnolo Pablo Carreno Busta interrotta ieri per pioggia, l'azzurro è tornato in campo dopo poche ore per la sua prima finale in carriera, battendo in rimonta il serbo Miomir Kecmanovic, numero 82 Atp, con il punteggio di 6-7(5) 7-6(5) 6-1, dopo due ore e 46 minuti di gioco, annullando anche un match point nel tie-break del secondo set.Il successo in Turchia porterà Sonego per la prima volta tra i top 50 della classifica mondiale, al 46° posto del ranking.