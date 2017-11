La stagione verso la conclusione Tennis, doppietta di Sock a Parigi: vittoria e Atp Finals

Doppio successo per Jack Sock: primo "1000" e prima qualificazione alle Atp Finals.Lo statunitense ha infatti conquistato il trofeo del "BNP Paribas Masters Paris", ultimo Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 4.273.775, che si è concluso sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy e che ha chiuso di fatto la "regular season" del circuito Atp. E si è anche assicurato l'ultimo posto utile (scavalcando in extremis lo spagnolo Pablo Carreno Busta) per partecipare per la prima volta in carriera alle Atp Finals, in programma alla "O2 Arena" di Londra dal 12 al 19 novembre.In finale lo statunitense, numero 22 del ranking mondiale e sesta testa di serie, ha battuto in rimonta per 5-7 6-4 6-1, dopo quasi due ore di battaglia, il serbo Filip Krajinovic, numero 77 Atp, passato attraverso le qualificazioni, alla sua prima finale nel circuito maggiore.Il 25enne di Sombor era il giocatore di classifica più bassa a raggiungere la finale in questa categoria di tornei dal 2003, quando ad approdare all'ultimo atto sempre a Parigi-Bercy fu il rumeno Andrei Pavel, allora numero 191 Atp, ed era anche il primo qualificato a giungere in finale in un "1000" dopo il polacco Jerzy Janowicz, sempre a Parigi-Bercy, nel 2012. Per il 25enne americano di Lincoln si tratta del quarto titolo in carriera (su otto finali disputate), il primo in un "1000", il terzo in questa stagione, la migliore della carriera, nella quale aveva fatto già centro ad Auckland e Delray Beach.