New York Tennis, Us Open: a Travaglia il derby italiano con Fognini

Stefano Travaglia

Finale a sorpresa nel derby italiano al primo turno degli Us Open, ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York: nel match slittato di 24 ore, come molti altri, a causa della pioggia, Stefano Travaglia, numero 144 Atp, ha sconfitto Fabio Fognini, numero 26.Il 25enne marchigiano, unico azzurro a superare le qualificazioni e alla prima vittoria nel tabellone principale di uno Slam, ha avuto la meglio sul 30enne ligure per 6-4, 7-6, 3-6, 6-0, in due ore e 27 minuti di gioco. Al secondo turno affronterà il serbo Viktor Troicki, n.52, oggi vittorioso sullo slovacco Norbert Gombos per 3-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.Andreas Seppi è stato sconfitto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut (testa di serie numero 11) che lo ha superato in quattro set con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (1).Nella notte italiana, per il secondo turno, toccherà a Paolo Lorenzi, numero 40, contro il lussemburghese Gilles Muller, numero 23 e 19esima testa di serie, e a Thomas Fabbiano, numero 82, contro l'australiano, Jordan Thompson, numero 73.Dopo Roberta Vinci e Camila Giorgi, anche Francesca Schiavone è stata eliminata al primo turno. Nella prosecuzione della sfida interrotta ieri dalla pioggia sul punteggio di 6-0 2-4 in favore dell'azzurra, la 37enne milanese, numero 77 della classifica mondiale, ha finito per cedere per 0-6 6-4 6-2 all'estone Kaia Kanepi, attualmente numero 418 Wta e proveniente dalle qualificazioni (ha potuto disputarle con il ranking protetto). Sesta eliminazione di fila al primo turno a New York dunque per "nostra signora dello Slam", alla 68esima partecipazione in un Major, la 18esima a Flushing Meadows dove vanta i quarti nel 2003 e ancora nel 2010, ma anche ottavi nel 2002, 2004, 2009 e 2011.