New York Tennis: Us Open, nuova sfida tra Nadal e Federer Nove gli italiani in gara

Fari puntati, come sempre, su Nadal e Federer. Sono loro due i protagonisti attesi degli Us Open, al via lunedì sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York.Nella quarta e ultima prova stagionale dello Slam, lo spagnolo Rafa Nadal, vincitore del torneo nel 2010 e nel 2013, si presenta da attuale numero uno del mondo e forte del successo ottenuto sui campi del Roland Garros. Lo svizzero Roger Federer, trionfatore Oltreoceano in cinque edizioni consecutive, dal 2004 al 2008, va in scena invece da campione sia degli ultimi Australian Open che del recente Wimbledon. La grande incognita è rappresentata dalle condizioni fisiche di Andy Murray: il britannico è fermo dalla prestigiosa prova dello Slam di Londra, a causa degli annosi problemi all'anca.Assenti, per diversi problemi fisici, altri quattro tennisti di tutto rispetto, ovvero Novak Djokovic, Milos Raonic, Stan Wawrinka e Kei Nishikori.Pronti a sorprendere tutti, quindi, il 20enne tedesco Alexander Zverev, numero 6 della classifica mondiale e per la prima volta tra i "top 4" in un Major, Marin Cilic, vincitore a New York nel 2014, il 23enne austriaco Dominic Thiem e il bulgaro Grigor Dimitrov, fresco vincitore del Masters 1000 di Cincinnati. Le teoriche semifinali sarebbero Nadal-Federer e Murray-ZverevAncor più incerto il pronostico nel singolare femminile, orfano della futura mamma Serena Williams e della recente mamma Victoria Azarenka, alle prese con problemi familiari. Nell'ordine le teste di serie, ovvero le più accreditate per il successo finale, sono: la ceca Karolina Pliskova, la rumena Simona Halep, la spagnola Garbine Muguruza, la ucraina Elina Svitolina, la danese Caroline Wozniacki e la tedesca Angelique Kerber. Suggestiva la sfida di primo turno fra la Halep e la russa Maria Sharapova.Sono in tutto 9 gli italiani al via. Sei gli azzurri in gara: Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Alessandro Giannessi, Thomas Fabbiano e il qualificato Stefano Travaglia. Il numero uno azzurro, accreditato come 22^ testa di serie, affronterà in un derby tricolore proprio il tennsita di Ascoli Piceno. Lorenzi sfiderà' al debutto il portoghese Joao Sousa; Seppi incrocerà le racchette con lo spagnolo Roberto Bautista Agut; Giannessi avrà vita dura contro Gulbis; mentre Fabbiano se la vedrà col "qualificato" australiano John-Patrick Smith.Tre invece le rappresentanti dello Stivale nel singolare femminile: Roberta Vinci, Camila Giorgi e l'inossidabile Francesca Schiavone. La tarantina, scesa al gradino 43 del ranking internazionale, si troverà di fronte all'esordio la statunitense Sloane Stephens, reduce dalla semifinale a Cincinnati. La marchigiana Giorgi affronterà invece Magdalena Rybarikova, semifinalista a Wimbledon e 31^ favorita del seeding. Infine, la milanese Schiavone sfiderà l'estone Kaia Kanepi, attualmente numero 421 Wta, proveniente dalle qualificazioni (disputate grazie al ranking protetto).