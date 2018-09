Giappone Tennis, Wta Tokyo: una fantastica Giorgi mette ko Wozniacki Camila batte la numero due del mondo e centra i quarti: troverà Azarenka

Camila Giorgi a Tokyo

Una Camila Giorgi in versione de luxe si è qualificata per i quarti di finale del "Toray Pan Pacific Open", torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 799mila dollari in corso sul veloce indoor dell'Arena Tachikawa a Tokyo, in Giappone.Al secondo turno la 26enne di Macerata, numero 37 del ranking mondiale, ha eliminato per 62 26 64, in due ore e tre minuti di partita, la danese Caroline Wozniacki, numero 2 del ranking mondiale e prima favorita del seeding, nonché campionessa in carica, sconfitta per la terza volta in sei sfide. Per Camila è il nono successo in carriera contro una top ten.Domani Giorgi si giocherà un posto nelle semifinali con la bielorussa Victoria Azarenka, che hasuperato l'australiana Ashleigh Barty, imponendosi per 6-4 6-2 in un'ora e 17 minuti.