Melbourne Tennis: impresa Seppi agli Australian Open, eliminato Kyrgios in 5 set Domani in campo Fognini ed Errani

Impresa di Andreas Seppi agli Australian Open, primo Slam stagionale in svolgimento a Melbourne. Il tennista azzurro ha eliminato al secondo turno l'idolo di casa Nick Kyrgios, numero 14 del seeding. Sotto di due set, il giocatore altoatesino ha rimontato fino al 2-2 per poi trionfare al quinto al tie-break (10-8) dopo oltre tre ore di gioco (3h12). Questi i parziali del match: 1-6, 6-7 (1), 6-4, 6-2, 10-8. Seppi si è preso la rivincita contro Kyrgios dopo la sconfitta di due anni fa agli ottavi di finale. L'altoatesino, numero 89 Atp, vanta agli Australian Open due ottavi di finale raggiunti nel 2013 e nel 2015. Venerdì al terzo turno lo attende il belga Steve Darcis, 32 anni e numero 71 Atp, che ha sconfitto in quattro set (6-3 6-3 2-6 6-4) l'argentino Diego Schwartzman. Tra i due c'è un solo precedente, vinto da Seppi, che risale al Challenger di Mons nel 2011.Si è arreso invece al quinto set al termine di una 'maratona' di quasi quattro ore Paolo Lorenzi, sconfitto al secondo turno da Victor Troicki, numero 29 del seeding. 6-3, 1-6, 7-6 (3), 3-6, 6-3 il punteggio in favore del serbo. Nell'ultimo set il 35enne senese ha pagato caro un passaggio a vuoto sull'1-1. E' andato 40-0 al turno di battuta del rivale ma si è fatto rimontare, poi ancora 40-0 nel game seguente ma ha finito col perdere il gioco. Il serbo è scappato sul 4-1, ma il senese non si è arreso. Ha recuperato il break di svantaggio ma ha ceduto ancora il turno di battuta sotto 4-3 a causa di un erroraccio su una volée di diritto. Troicki ne ha approfittato e ha chiuso il match dopo tre ore e 47'.Domani secondo turno per Fabio Fognini, che dopo l'ottimo esordio contro il mancino spagnolo Feliciano Lopez, testa di serie numero 30 (7-5 6-3 7-5), attende Benoit Paire, il francese numero 47 Atp (l'italiano attualmente è 48), che non ha nella continuità la sua miglior qualità e che all'esordio ha approfittato del ritiro del tedesco Tommy Haas (ma era in vantaggio di due set).Marin Cilic è stato eliminato al secondo turno. Il croato, numero 7 del mondo e del seeding, si è arreso con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-3, 6-3 all'inglese Daniel Evans, numero 67 del ranking Atp. Avanzano gli altri favoriti nella terza giornata: vincono in tre set Murray, Federer, Wawrinka e Nishikori. Murray si è sbarazzato del giovane russo Andrey Rublev, proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-3, 6-0, 6-2. 'King' Roger ha battuto lo statunitense Rubin 7-5, 6-3, 7-6 (3). L'altro giocatore svizzero ha eliminato Johnson per 6-3, 6-4, 6-4. Nessun problema anche per Nishikori, che si è sbarazzato facilmente del francese Chardy (6-3, 6-4, 6-3).Dopo il positivo esordio di ieri, Sara Errani, unica azzurra ad aver superato il primo turno, gioca domani il secondo turno contro Ekaterina Makarova, 28 anni e numero 34 Wta e 30 del tabellone, che agli Australian Open vanta la semifinale nel 2010. Sette i precedenti con la russa in vantaggio 4-3. L'azzurra, però, l'ha battuta a Melbourne nel 2010 per 6-2 6-3. Nello Slam Down Under ha raggiunto i quarti nel 2012 quando fu stoppata da Petra Kvitova.