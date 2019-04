SPORT

2019/04/20 17:22

Show nel Principato Tennis, impresa di Fabio Fognini a Montecarlo: batte Nadal ed è in finale Travolto il numero 2 del mondo. In finale incontrerà Lajovic: "Questa settimana ha 'ammazzato' tutti - ha detto il tennista ligure - ma so come potergli far male"

Tennis, torneo di Montecarlo: Fognini in semifinale Condividi Impresa di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo. Il numero uno del tennis azzurro travolge Rafa Nadal e conquista la finale sulla terra rossa del Principato.



Show del ligure che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-2. In finale Fognini incontrerà domani il serbo Dusan Lajovic.



"Sono molto felice. Era molto difficile giocare perché c'era tanto vento. Non è stata una bella partita ma ho giocato molto bene". Così Fognini, ha commentato la sua vittoria a Montecarlo contro Nadal. "Speriamo di festeggiare una buona Pasqua domani - ha aggiunto - Contro Rafa c'era solo da rischiare. Quello che ha fatto nella sua carriera parla da solo. Sono contento di averlo battuto a Montecarlo davanti alla mia famiglia e ai miei amici. E' stata una grandissima prova. Ora devo riposare per domani. Certo, se me lo avessero detto una settimana fa che sarei stato in finale, avrei riso. Lajovic - ha concluso - questa settimana ha 'ammazzato' tutti ma so come potergli far male". Impresa di Fabio Fognini al torneo di Montecarlo. Il numero uno del tennis azzurro travolge Rafa Nadal e conquista la finale sulla terra rossa del Principato.Show del ligure che si impone in due set con il punteggio di 6-4 6-2. In finale Fognini incontrerà domani il serbo Dusan Lajovic."Sono molto felice. Era molto difficile giocare perché c'era tanto vento. Non è stata una bella partita ma ho giocato molto bene". Così Fognini, ha commentato la sua vittoria a Montecarlo contro Nadal. "Speriamo di festeggiare una buona Pasqua domani - ha aggiunto - Contro Rafa c'era solo da rischiare. Quello che ha fatto nella sua carriera parla da solo. Sono contento di averlo battuto a Montecarlo davanti alla mia famiglia e ai miei amici. E' stata una grandissima prova. Ora devo riposare per domani. Certo, se me lo avessero detto una settimana fa che sarei stato in finale, avrei riso. Lajovic - ha concluso - questa settimana ha 'ammazzato' tutti ma so come potergli far male".

Condividi