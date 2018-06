Aveva 78 anni Tennis: morta Maria Esther Bueno, vinse 3 volte Wimbledon Trionfò tre volte anche agli Us Open

Lutto nel mondo del tennis. E' morta all'età di 78 anni Maria Esther Bueno, campionessa indimenticata degli anni '60. La giocatrice brasiliana si è spenta in un ospedale di San Paolo dove era ricoverata a causa di un tumore che l'aveva colpita un anno fa. A darne notizia suo nipote Pedro Bueno al sito Globoesporte.Nata l'11 ottobre del 1939 a San Paolo, famosa per il suo stile di gioco elegante e per la potenza del servizio, vinse nel 1959, a soli 19 anni, il suo primo Wimbledon ed il suo primo Us Open. Di trofei Slam in singolare Maria Esther Bueno ne avrebbe vinti altri cinque: altri due Wimbledon, nel 1960 e nel 1964, ed altri tre Us Open, nel 1963, nel 1964 e nel 1966. E' stata anche finalista al Roland Garros, nel 1964, ed agli Australian Open, nel 1965, in entrambe le occasioni battuta da Margareth Court. E' stata numero uno del mondo in singolare nel 1959, nel 1960 e nel 1966.Fortissima anche in doppio, nel 1960 conquistò tutti e quattro i tornei Major di specialità - prima donna a riuscire nell'impresa - e vinse anche il doppio misto a Parigi. Complessivamente in doppio si aggiudicò 5 edizioni del torneo di Wimbledon, 4 degli US Open e una del Roland Garros e degli Australian Open. Si era ritirata dal tennis professionistico nel 1969, a soli 29 anni, a causa di un serio problema di salute.