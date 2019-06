Londra Tennis: sorteggio Wimbledon, Djokovic favorito L'edizione n.133 dei Championships con una presenza record di italiani, 11, verrà inaugurata lunedì

L'edizione n.133 dei Championships con presenza record di italiani, addirittura 11, verrà inaugurata lunedì - come da tradizione - con il debutto di, il detentore del titolo, sul Campo Centrale. Nel primo turno il campione serbo, n.1 al mondo, è stato sorteggiato contro il tedesco Phillip Kohlschreiber, n.57 Atp: 10 a 2 i confronti diretti, a favore di Nole, che si è anche aggiudicato l'unico precedente sull'erba londinese nel 2015. Promosso tra le proteste dia favorito n.2,comincia la sua caccia al nono sigillo di Wimbledon contro il sudafricano Lloyd Harrs, n.87 Atp. Un incontro senza precedenti, come quello di Nadal, contro il giapponese Yuichi Sugita, n.258, uscito dalle qualificazioni.Sorteggiato nella parte bassa del tabellone, il 12 volte vincitore del Roland Garros potrebbe incontrare Federer in un'eventuale semifinale tra due settimane. Assente nel tabellone del singolo Andy Murray, che giocherà solo in doppio a causa del ritardo di condizione dopo l'operazione all'anca, sono ristrette ai primi tre del ranking mondiale le previsioni degli allibratori locali.Nutrita la presenza azzurra sui prati di Church Road: in sette sono entrati nel main draw per meriti di classifica, due dopo essere passati dalle qualificazioni. Sorteggio carico di insidie per, favorito n.12, contro lo statunitense Frances Tiafoe (n.39 Atp), così come per, n.40 Atp, contro l'australiano Alex De Minaur, favorito n.25. Trova subito una testa di serie anche il veterano della spedizione azzurra,, n.107, opposto al russo Daniil Medvedev, favorito n.13, così come il qualificato, n.125, sorteggiato contro il francese Gilles Simon, n.25 Atp. Anche, n.209 Atp, è passato dalle qualificazioni per trovare il 40enne croato Ivo Karlovic, n.80. Più abbordabile - almeno sulla carta - il primo turno che attende, favorito n.17, contro il moldavo Radu Albot, n.41 Atp, mentre per, n.102, avvio in salita contro il talento greco Stefanos Tsitsipas, favorito n.7. Match aperti sia per, n.71 Atp, contro il cileno Nicolas Jarry, n.55 Atp, che per, n.75 Atp, opposto allo spagnolo Marcel Granollers, n.105 Atp.Urne non fortunate neppure per le due azzurre giunte fino a Wimbledon:, n.41 Wta, affronterà l'ucraina Dayana Yastrenska, n.36 Wta, mentre, n.162 e proveniente dalle qualificazioni, dovrà subito vedersela con la favorita n.11 Serena Williams, già vincitore sette volte sui prati inglesi. La grande favorita, dietro solo alla nuova numero uno al mondo, l'australiana, reduce da 12 match (e due tornei) vinti di fila, che trova subito la cinese Zheng Saisai, n.43.