Verso il vertice a Palazzo Chigi Tensione nella maggioranza di governo. Zingaretti: "Se qualcuno fa il furbo non si va più avanti" Non si calma la tensione nella maggioranza alla vigilia delvertice a Palazzo Chigi. Di Maio si dice "fiducioso",nel trovare una soluzione sulla manovra. Dal Pd interviene il segretario Nicola Zingaretti: "Restiamo uniti altrimenti vince Salvini".

Non si calma la tensione nella maggioranza alla vigilia del vertice a Palazzo Chigi. Dal segretario del Pd Zingaretti arriva l'invito ad abbassare i toni. Di Maio si dice "fiducioso", nel trovare una soluzione sulla manovra ma avverte il premier Conte: in politica si ascolta la prima forza che è il M5s, perché se va a casa il M5s è difficile che possa esistere ancora una coalizione di governo". La riunione 'deve servire a mettere nella legge di bilancio tre proposte per noi imprescindibili - aggiunge - o si fanno o non esiste ancora la manovra'. Il segretario della Cgil Landini avverte: non si mettano in discussione la lotta all'evasione e il taglio del cuneo fiscale, il governo si è preso degli impegni con noi. Siamo pronti a una mobilitazione di piazza"."Se in questo governo qualcuno si illude che facendo il furbo, dicendo il giorno prima siamo tutti d'accordo e il giorno dopo inizia a fare polemica, io dico, senza minacciare nessuno, che l'interesse di andare avanti viene meno. Le biciclette stanno in piedi quando camminano per il bene comune. Se si ferma una bicicletta cade e visto che mi sono preso degli impegni voglio fare il garante e gli impegni li manterremmo insieme e non accetto un gioco di chi la spara più grande. I litigi hanno distrutto la credibilità di una classe politica". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti a 'Non è l'arena'. "Gli italiani puniranno chi pensa solo a se stesso", sottolinea il leader del Pd."Sono soddisfatto che sia stato convocato il vertice di maggioranza domani e potremo discutere di questo ma devo dire anche che i toni di queste ore mi meravigliano, mi sorprendono e ci addolorano come Movimento 5 stelle, ma non è il tema del Movimento, toni del tipo 'O si fa così o si va a casa' fanno del male anche al Paese ed al governo perchè in politica si ascolta e si prendono in considerazione le proposte della prima forza politica che regge questo governo che è il Movimento". Così Luigi Di Maio, parlando a Matera."Perché, se va a casa il Movimento è difficile che possa esistere ancora la coalizione di Governo, anzi quasi impossibile". Il Capo politico dei 5Stelle ha postato sul suo profilo Facebook le richieste del Movimento sulla manovra pubblicate dal blog delle stelle. "Leggete bene" scrive. E ribadisce: "carcere ai grandi evasori e la confisca per sproporzione"; obbligo del pos ma solo dopo aver abbattuto drasticamente i costi su carte di credito e dispositivi; revocare il cambio del regime forfettario per le partite iva al 15%. E su quota 100 avverte: "Qualcuno oggi continua a sperare nell’abolizione di Quota 100. Presentassero pure emendamenti, tanto i voti in parlamento non ci sono".Sarà portato lunedì in Consiglio dei ministri per la parte che riguarda il decreto fiscale il provvedimento sul carcere ai grandi evasori. Lo ha detto a Perugia il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede."Dobbiamo decidere - ha spiegato il Guardasigilli - quale parte far entrare subito e quale in sede di conversione e comunque entro 60 giorni"."Secondo me questa legislatura dura fino al 2023 per un motivo semplice. Bisogna eleggere un presidente della repubblica europeista". Con Conte premier? "Dipendera' dal governo. Io quando ho qualcosa da dire la dico. Il premier ha il compito di governare l'Italia e noi siamo pronti a prenderci le nostre responsabilita'". Lo dice Matteo Renzi a 'Che tempo che fa' su Raidue.Dalla Leopolda Matteo Renzi apre ai delusi di Forza Italia: "A San Giovanni è finito un modello culturale di centrodestra, Salvini ha preso le redini, capisco il disagio di dirigenti e militanti di Forza Italia - afferma - A chi crede che c'è spazio per un'area liberale e democratica dico: venga a darci una mano. Italia Viva è aperta". Ma Di Maio lo attacca: "L'epoca dei voltagabbana deve finire". Salvini sul leader di Italia viva: "Stasera tutti i tg daranno come prima notizia Renzi e la Leopoldina, uno che rappresenta il 3% degli italiani, un pallone gonfiato, un ladro di democrazia".