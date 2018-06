Tensione sui mercati. In vista del G7 sale lo spread

Condividi

di Sabrina Manfroi Avvio in calo per Wall Street che risente delle tensioni internazionali sul tema dei dazi in vista del G7 in Canada. Il Nasdaq in apertura cede lo 0,35%, il Dow Jones lo 0,10%.In Europa sempre maglia nera Milano -1,5% appesantita dai bancari con lo spread sceso ora sotto i 260 punti base. Il rendimento decennale pero' e' ancora sopra il 3%.Banca Mediolanum, Generali e Bpm perdono piu' del 3%, Saipem e Tenaris invece salgono di mezzo punto percentuale. L'euro sul dollaro scambia a 1,1765.