Tensione sul petrolio, borse in calo

di Paolo Gila Le tensioni tra Arabia Saudita e Iran hanno fatto alzare i prezzi del greggio deprimendo i listini mondiali.In Europa sono tutte in calo le Borse, che cedono intorno al mezzo punto percentuale. Milano perde lo 0,66%.Anche New York ha aperto in flessione con il Dow Jones a -0,40% e il Nasdaq a -0,50.Lo spread btp/bund sale a 134 punti base con il rendimento dei nostri decennali allo 0,87%, mentre l’euro scende a quota 1,10 e 20 contro dollaro.