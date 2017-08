Tensioni asiatiche e super euro penalizzano i mercati finanziari

di Marzio Quaglino L’apertura in calo delle borse europee sulla scia delle piazze asiatiche si è accentuata nel corso della mattinata. Preoccupa il nuovo lancio del missile nord coreano, ma anche l’euro sempre più forte sulle altre principali valute. Londra, Francoforte e Parigi perdono attorno al punto e mezzo percentuale. Male anche Milano segna con l’indice Ftse Mib in calo dell’1,48%.Nel mercato valutario l’euro ha superato la soglia di 1,20 sul dollaro, un livello che riporta ai valori di inizio 2015. Si vendono le azioni e si comprano i beni rifugio come l’oro salito a 1.230 dollari l’oncia, i massimi dal settembre 2016.Situazione più tranquilla sul mercato dei titoli di stato. L’asta dei bot semestrali ha registrato una buona domanda e un rendimento in leggera risalita, ma sempre negativo (- 0,356%). In leggera salita lo spread lo spread stabile a 176 punti base e il rendimento del Btp decennale al 2,09%.Aggiornamento ore 12.12