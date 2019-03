Via Maqueda Tenta rapina in negozio nel centro storico di Palermo, ucciso L'uomo sarebbe morto durante una colluttazione con un dipendente e un cliente, rimasti feriti

Un rapinatore è morto nel centro storico di Palermo, in via Maqueda. L'uomo, secondo quanto si apprende, ha fatto irruzione nella notte nel minimarket gestito da un cittadino del Banghladesh. A quel punto è scattata la reazione. Il rapinatore, un magrebino, sarebbe rimasto ucciso nella colluttazione con un dipendente e un cliente, rimasti feriti.Sul posto le volanti della Polizia di stato e gli investigatori della Squadra Mobile, guidata da Rodolfo Ruperti, che sono al lavoro per ricostruire i fatti e stabilire la dinamica.Non ancora del tutto chiare le cause del decesso - potrebbero essere le percosse - su cui si attende la valutazione del medico legale.