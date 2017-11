Harare "Tentativo di golpe in Zimbabwe". Militari circondano la tv pubblica Avvistate colonne di carri armati nella capitale

Condividi

Un tentativo di golpe sarebbe in corso in Zimbabwe. E' quanto denunciano media locali ripresi dal quotidiano britannico Independent. "Personale militare pesantemente armato ha circondato la sede della tv statale Zbc" a Harare, affermano le fonti.Il sito riferisce che alcune persone hanno postato sui social media immagini di veicoli militari parlando di "colpo di stato".Alcuni tank e soldati su blindati sono stati visti muoversi verso il centro della capitale dello Zimbabwe, dopo aver lasciato una delle caserme militari più importanti del paese, Inkomo. Lo riferiscono testimoni citati dai media locali, che pubblicano le immagini dei carri armati.Il motivo della presenza della colonna di mezzi corazzati non è chiaro, né è escluso che si tratti di una normale manovra; le forze armate non hanno rilasciato alcun commento.Il capo di stato maggiore dell'esercito, generale Costantino Chiwenga, aveva avvertito ieri il presidente Mugabe di "mettere fine" alle epurazioni in corso nel partito al potere Zanu-Pf dopo il brusco licenziamento, la settimana scorsa, del vicepresidente Emmerson Mnangagwa, potenziale successore del 93enne capo di Stato ma accusato di "slealtà". Chiwenga si è detto pronto ad intervenire.La revoca della carica era arrivata al termine di una settimana di polemiche tra il vicepresidente e la First Lady Grace Mugabe, candidata di punta alla successione del marito e che per la prima volta sembra aver ricevuto l'appoggio esplicito da parte del 93enne Capo dello Stato.Da notare che Mnangagwa era succeduto nel 2914 a Joice Mujuru, vittima di una campagna di discredito lanciata dalla stessa Grace Mugabe, che l'aveva accusata di aver ordito un complotto per rovesciare il Presidente.