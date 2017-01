Terremoti Scossa di magnitudo 5,1 in un villaggio in Iran, 4 morti

Quattro persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un villaggio nel Sud dell'Iran in seguito a un terremoto di magnitudo 5,1 che ha colpito il Paese durante la notte. Lo riporta la tv statale iraniana.Il sisma è stato localizzato nei pressi del villaggio di Saifabad, vicino a Khonj, una città circa 1.000 chilometri a sud di Teheran, a una profondità di 10 chilometri. Secondo una prima stima dell'Istituto geofisico americano (Usgs) la magnitudo del sisma era di 5,3 e non 5,1 come indicato dall'emittente iraniana.