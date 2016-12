Castelsangelo su Nera Terremoto, Boldrini: la gente chiede di non essere lasciata sola

A pranzo con abitanti di #Castelsantangelosulnera Comunità che dopo #terremoto si ritrova oggi per festeggiare suo patrono, Santo Stefano pic.twitter.com/AMTvDrGBxY — laura boldrini (@lauraboldrini) 26 dicembre 2016

"Tutti noi istituzioni continuiamo ad essere presenti nei luoghi del terremoto, quello di agosto e quello di ottobre, siamo tutti impegnati a fare la nostra parte. Le persone si aspettano di vederci qui, ci chiedono 'non lasciateci soli, venite'. Queste non sono passerelle". Così la presidente della Camera Laura Boldrini, oggi a Castelsangelo su Nera per il pranzo di Santo Stefano insieme alle popolazioni terremotate."Sono visite che le persone vogliono, si aspettano - ha aggiunto -, noi siamo invitati a ritornare e quindi abbiamo il dovere di essere qui, portando avanti anche un'azione di contenuto legislativo". La presidente Boldrini ha ricordato l'approvazione del decreto sulla ricostruzione, "i 47 milioni di euro di risparmi della Camera devoluti alle popolazioni colpite, il grande concerto di Natale a Montecitorio con quasi mille persone venute dai luoghi terremotati"."L'attenzione delle istituzioni - ha concluso - è su più livelli: quello della vicinanza, ma anche quello delle azioni legislative e dei provvedimenti che stimo mettendo in atto. Ringrazio tutte le persone che quest'anno faranno delle feste più meste, chiaramente fuori casa, ringrazio gli amministratori locali, le Regioni - ha detto ancora - perché finora c'è stata un'ottima sinergia e dobbiamo continuare così, dando riscontri concreti i e coinvolgendo le popolazioni nelle decisioni".